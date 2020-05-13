Сухум, , 11:12 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Абхазии в течение последних суток. Об этом 13 мая сообщили в оперативном штабе республики.

«За прошедшие сутки тестирование прошли 39 человек. У троих из них диагноз коронавирус был подтвержден», — говорится в заявлении штаба.

Отмечается, что все трое заразившихся являются студентами российских вузов. Они находились на карантине после возвращения на родину. Всех их поместили в Гудаутский госпиталь.

Стоит отметить, что в общей сложности в Абхазии выявлены 10 случаев заражения коронавирусом. В апреле были первые трое заболевших COVID-19, один из них скончался двое выздоровели.

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