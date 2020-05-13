Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии тесты на коронавирус показали положительный результат ещё у 78 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 13 мая (10:35 мск), всего в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1 360 случаев заражения SARS-CoV-2, из них последние сутки выявлено 78.

Читайте также: Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми

Ранее региональные власти отмечали, что больше всего заражённых — в Чебоксарах, Новочебоксарске, Ядринском и Чебоксарском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чувашии после завершения периода нерабочих дней рассматривали возможность открытия торговых центров, но ежедневно стало выявляться не менее 60 заражённых. В частности, на 11 мая подтверждено 62 новых случая, 10 мая — 76, 9 мая — 63, 8 мая — 63. С учётом такого прироста было принято решение пока не открывать ТРЦ и ввести обязательное ношение масок в транспорте, магазинах, местах массового скопления. В то же время в Чувашии разрешили семейные прогулки и спортивные занятия на открытом воздухе.

Подробнее: Жителей Чувашии обязали носить маски

Читайте ранее в этом сюжете: Как распространяется коронавирус в Чувашии: данные статистики