Грозный, , 11:05 — REGNUM Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram снова заблокирована. Причины официально пока не называются.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — такая запись появилась на месте бывшей страницы чеченского лидера в соцсети.

С учетом того, что ранее аккаунт Кадырова компания Facebook закрывала уже дважды, можно предположить, что это очередные действия, связанные с тем, что глава Чечни находится в санкционном списке США.

Помимо Кадырова, закрыты также страницы спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от республики Адама Делимханова, а также вице-премьера республики Абузайда Висмурадова, пишет «Обзор».

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