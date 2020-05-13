Тбилиси, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 8 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных достигло 647 человек.

По информации официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, за этот же период выздоровели 23 человека, и всего в Грузии на данный момент излечились 372 пациента.

В графе летальных случаев фиксируется 11 погибших, в режиме карантина содержится 4461 человек, в стационарах под наблюдением находятся 394 пациента.

Отдельно регистрируются 3 граждан Грузии, прибывшие на лечение из-за рубежа.