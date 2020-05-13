Тюмень, , 10:59 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено максимальное число положительных тестов на коронавирус — 75. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе на 13 мая зафиксировано 972 положительных теста на SARS-CoV-2. Из них вылечены от коронавирусной инфекции, согласно федеральным данным, 309 человек, шестеро скончались.

Как ранее сообщало РЕ, в Тюменской области до конца мая действует режим самоизоляции, с 14 мая вводится масочный режим.

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