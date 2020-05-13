Уфа, , 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в непрофессионализме при подборе персонала для работы в учреждении, в котором было снято оскорбляющее детей видео. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, стали известны первые результаты проверки в социальном приюте. По словам чиновников, усматриваемый непрофессионализм руководителя этого учреждения при подборе кадров мог стать причиной произошедшего.

Сотрудница вышла с 4 мая на двухнедельную смену, поскольку все социальные учреждения республики работают в режиме изоляции.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что одна из сотрудниц приюта сняла видео с оскорблением воспитанников этого учреждения. По данному факту была создана комиссия, в которую вошли сотрудники прокуратуры республики и работники республиканского министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

Отмечалось, что для автора видео это была первая работа, к которой она приступила в январе текущего года. Женщина должна была работать с документами воспитанников и в случае необходимости сопровождать детей в медучреждения.

Сейчас автора видео отстранили от работы. Сотрудники МВД проводят доследственную проверку по данному факту.

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