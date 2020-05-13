Симферополь, 13 мая 2020, 11:09 — REGNUM Половина из 30 крымчан с подтверждёнными за последние сутки положительными результатами тестов на новую коронавирусную инфекцию — медицинские работники. Об этом 13 мая во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
По её словам, у всех пациентов в обсерваторе в Сакской центральной районной больнице заболевание протекает бессимптомно.
Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 239 положительных тестов на новую инфекцию.
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