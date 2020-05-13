Симферополь, , 11:09 — REGNUM Половина из 30 крымчан с подтверждёнными за последние сутки положительными результатами тестов на новую коронавирусную инфекцию — медицинские работники. Об этом 13 мая во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Выявлено 22 новых случая в обсервационном терапевтическом отделении по Сакской районной больнице. Это семь пациентов отделения и 15 медицинских работников. Итого с 10 мая в обсервации находились 56 человек, из них 40 медработников. Принято решение, что отделение будет освобождено от пациентов и медиков. Оставшаяся часть медиков будет переведена в обсерватор, а пациентов — в специализированные боксированные палаты в инфекционное отделение», — отметила специалист.

По её словам, у всех пациентов в обсерваторе в Сакской центральной районной больнице заболевание протекает бессимптомно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 239 положительных тестов на новую инфекцию.

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