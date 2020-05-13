Москва, , 10:55 — REGNUM Профильные органы власти США рассматривают вопрос об отказе в применении российских аппаратов ИВЛ «Авента-М». Политика тут ни при чем, важнее безопасность пациентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Репутацию российскому препарату подмочил чрезвычайный случай — пожар в петербуржской больнице Святого Георгия. Если отстраниться от всех политических аспектов во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона, в сухом остатке остается тема репутации российского высокотехнологического медицинского оборудования и в частности риске первичной обкатки поставленного в США аппарата.

России следует наращивать репутацию первоклассного производителя высокотехнологической продукции с высокой добавленной стоимостью, о новых разработках и прорывных решениях нужно широко информировать общественность.

Возможно, неприятный инцидент в Санкт-Петербурге — это следствие отсутствие опыта эксплуатации «Аветны-М» у медицинского персонала. В чрезвычайных ситуациях всегда не хватает времени на детальное изучение того или иного новейшего медицинского оборудования.

Только прозрачность и оперативность взаимодействия производителя оборудования с заказчиками в России и за рубежом сможет эффективно нивелировать негатив в возникшей ситуации.

Вряд ли здесь можно говорить о технологической недоработке. Скорее всего, ответ на вопрос нужно искать в нарушении правил эксплуатации этого аппарата», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов решили пока не использовать произведенные в России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга.

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