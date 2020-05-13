Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов. Об этом 13 мая сообщает издание «Фонтанка».

По информации издания, 46-летнего подполковника не стало вечером 12 мая. В конце апреля он был госпитализирован в Покровскую больницу с двухсторонней пневмонией. Однако состояние его ухудшилось и 6 мая он была подключен к аппарату ИВЛ.

«Причина смерти: COVID-19, двухсторонняя пневмония», — сообщает издание.

Таким образом Анисимов стал первой жертвой коронавируса среди сотрудников петербургского Главка МВД России.

Отметим, что официальные результаты смертей пациентов в эпоху пандемии устанавливает комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021. Обычно результаты объявляются через несколько недель.