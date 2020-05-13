Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 435 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 13 мая в федеральном оперативном штабе.

Суточный показатель заразившихся в Северной столице продолжает рост: днем ранее в городе было выявлено 339 новых случаев, почти на 100 случаев меньше.

К 13 мая общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 8485 случаев.

Напомним, все ранее введенные запреты и ограничения в Петербурге продлены по 31 мая, кроме того, с 12 мая введен обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах и на транспорте.

По данным федерального оперштаба, всего на сегодня в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

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