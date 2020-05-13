Москва, , 10:49 — REGNUM Российские специалисты выявили положительные тесты на коронавирус у 10 028 человек в течение суток. Об этом информирует 13 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новые положительные тесты выявлены в 83 регионах, общее количество случаев выявления коронавируса увеличилось до 242 271.

Больше всего новых случаев в Москве — 4703, Московской области — 962 и Санкт-Петербурге — 435.

Новые случаи в 44,5% не сопровождались клиническими проявлениями заболевания. За сутки скончались 96 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Выздоровевшим признан 4491 человек.