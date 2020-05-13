Москва, , 10:42 — REGNUM В России растёт волна мошенничества, в рамках которого злоумышленники пытаются завладеть личными данными граждан РФ с помощью возвратных ваучеров за авиабилеты.

«Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги. В обоих случаях целью аферистов является получение доступа к персональным данным и банковской карте клиентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпании уже начали отрабатывать схему с ваучерами, когда вместо утерянных за невылет рейса денежных средств предлагается зачислить на счёт клиента ваучеры, которыми впоследствии можно будет оплатить любой рейс.

Этим и пользуются мошенники: они представляются сотрудниками авиакомпании и предлагают приобрести ваучер напрямую, а в случае отказа клиента получить ваучер и требования вернуть денежные средства мошенники обещают «уладить вопрос» за вознаграждение. Если клиент соглашается, у него спрашивают номер карты, а также код, который приходит после этого в смс от банка.