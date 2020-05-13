Москва, , 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. Об этом сообщил климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

По его словам, об этом свидетельствует статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. При этом сказать определенно, какие именно регионы затронет разрушительная стихия, пока нельзя.

«Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — цитирует его Ura.ru.

Киселев также допустил, что грядущее лето будет очень жарким, поскольку в последние годы есть тенденция к высоким температурам в этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Алтайский край, а также Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская области и еще некоторые регионы азиатской части России в ближайшие дни ожидает приход аномального тепла.

При этом Вильфанд уточнил, что причиной аномального тепла в указанных регионах станет стационарный циклон, установившийся над азиатской частью России.

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