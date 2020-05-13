Москва, , 10:31 — REGNUM В строительстве многофункциональных медицинских центров Министерства обороны РФ задействованы более тысячи предприятий. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе федерального военного ведомства.

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Уточняется, что в их числе — предприятия промышленности, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, медицинской техники и лабораторного оборудования, а также поставщики специальных видов работ и услуг.

«Прежде всего это региональные производители и предприятия, в том числе ресурсоснабжающие организации, осуществляющие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения», ― добавили в пресс-службе.

Напомним, уже до конца текущей недели будут сданы восемь многофункциональных медицинских центров, которые возводят специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Новые корпуса начнут принимать пациентов в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

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Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина в 15 субъектах РФ будут построены 16 современных многофункциональных медицинских центров Министерства обороны РФ общей вместимостью 1,6 тыс. койко-мест. Правительством России для этих целей было выделено дополнительно 8,8 млрд рублей.

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