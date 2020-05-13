Ижевск, , 10:19 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 мая выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 402 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

Среди новых носителей вируса — пять жителей Ижевска, по одному — в Глазове и Можге. Полностью выздоровели 155 человек, 15 граждан выписаны за последние сутки. Скончались 13 человек на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, женщина в возрасте 87 лет — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Причем в течение последней недели ежедневное число вновь выявленных случаев заражения в республике варьируется от нуля до 19.