Оренбург, , 10:19 — REGNUM В Оренбургской области возле российско-казахстанского участка границы скапливаются иностранцы, которые хотят попасть домой, но из-за пандемии COVID-19 натолкнулись на препятствие, сообщают СМИ.

Скопление мигрантов

В частности, портал ozodlik.org заявил о скоплении мигрантов — граждан Узбекистана на пункте пропуска «Маштаково». Между тем, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из достоверного источника, все международные автомобильные пункты пропуска в регионе действуют в штатном режиме, пропускают грузовики согласно межправительственным договоренностям, а скоплений иностранцев нет.

Казахстан в начале мая открыл транзитный коридор для более 500 мигрантов — граждан Киргизии, но проблему возвращения иностранцев домой решали на межгосударственном уровне.

Стоит отметить, что более 500 киргизских мигрантов отправляли на автобусах через МАПП «Сагарчин». 7 мая иностранцы вернулись на родину. Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что правительство региона активно в течение двух месяцев занимается решением проблем трудовых мигрантов.

По данным информресурсов, граждане Киргизии находились на территории Соль-Илецка в ожидании открытия границы. Стоит отметить, после того, как Соль-Илецк покинули мигранты, город закрыли на карантин по коронавирусу. В минздраве заявили, что существуют трудности по источникам заражения, они не выяснены во многих случаях.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM источник подчеркнул, что ситуация на пропускном пункте «Маштаково», где якобы скопились мигранты-узбеки, спокойная. Никаких скоплений людей нет. Путь к пункту пропуска лежит через Малозайкинский сельсовет (Первомайский район Оренбуржья), который граничит с Саратовской и Самарской областями и Казахстаном. С 12 мая на территории Малозайкинского сельсовета введен карантин в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом. Въезд и выезд на территорию муниципального образования невозможен. На самом деле скопление иностранцев произошло возле административной границы Самарской и Оренбургской областей.