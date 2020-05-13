Улан-Удэ, , 10:07 — REGNUM На территории Бурятии начался сезон активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, из-за тёплой погоды степные клещи активизировались на 14 дней раньше.

По ситуации на 12 мая зарегистрировано 418 случаев присасывания членистоногих. Это, впрочем, не отличается от средних значений на этот период.

При этом с начала года от клещевого энцефалита привито более 21 тыс. человек. По планам будет вакцинировано ещё более 70 тыс. человек.

«В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2000 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций», — добавили в управлении.

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