Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Во вторник, 12 мая, в Петербурге обследовали на коронавирус 9146 человек. Об этом сообщили 13 мая в городском оперативном штабе.

Этот показатель после майских праздников продолжает расти: днем ранее на коронавирус в Петербурге обследовали 7572 человека.

На карантине в Петербурге к утру среды находится 3474 человека. Из них 183 человека размещены в обсерваторе, 996 — на самоизоляции, 2295 — контактные лица.

О прибытии из другой страны на территорию России в Петербурге сообщили 40 человек.

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 8050 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 58 человек. Выздоровели 1784 человека.

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