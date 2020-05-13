Махачкала, , 10:09 — REGNUM Около 480 человек скончались в Дагестане от внебольничной пневмонии в период пандемии коронавируса. Об этом накануне, 12 мая, сообщил глава республики Владимир Васильев в эфире на телеканале РГВК «Дагестан».

"Если говорить об умерших от внебольничной пневмонии, у меня такие данные, 481 человек. Но это очень ориентировочные цифры», — сказал Васильев.

Глава Дагестана также сообщил, что за апрель 2020 года, по данным регионального ФОМС, рост заболеваемости вирусной пневмонией в республике составил 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительное увеличение заболеваемости, по его словам, произошло в середине апреля.

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