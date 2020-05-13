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Глава Минздрава отвечает на вопросы Госдумы о коронавирусе — трансляция

Сегодня, 13 мая, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках «правительственного часа» расскажет депутатам Госдумы об охране здоровья граждан в период коронавирусной эпидемии. Он также ответит на вопросы парламентариев и выслушает рекомендации и пожелания.

Предполагается, что речь пойдет об эффективности борьбы с коронавирусом, создании вакцин и лекарств, поддержке медиков, а также о развитии системы здравоохранения. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.