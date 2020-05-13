Москва, , 10:02 — REGNUM В период пандемии граждане России в основном покупают в онлайн-магазинах товары личной гигиены (60%), косметику (52%) и витамины (48%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Жители России считают новости о коронавирусе самыми важными

Реже граждане заказывают по интернету БАДы (24%) и спортивное питание (10%). При этом респонденты предпочитают иностранную продукцию 29%, чем товары отечественного производства (21%).

Самым удобным для онлайн-покупок оказался интернет-магазин Ozon (36%), на втором месте — Wildberries (23%), на третьем — iHerb (22%). По мнению 84% опрошенных, в интернет-магазинах цены ниже, чем в обычных.

Опрос проведен 20−27 апреля 2020 г. по заказу ООО «СК». Опрошены 1105 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (65%) следят за новостями о коронавирусе и считают их самыми важными.

Читайте также: Опрос: граждане РФ больше боятся экономического кризиса, чем коронавируса