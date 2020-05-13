Москва, 13 мая 2020, 10:00 — REGNUM Штрафы за нарушение так называемого «масочного режима» в Москве являются незаконной мерой воздействия. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Илья Рейзер.
Напомним, с 12 мая в Москве, а также в ряде других регионов Российской Федерации, начал действовать так называемый «масочный режим». За отсутствие маски в общественном месте граждан обещают привлекать к административной ответственности: сначала это будут предупреждения, а затем и штрафы. По мнению Рейзера, последняя мера является незаконной.
Во-вторых, подчеркнул он, в России, не введен режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Режим повышенной готовности — слишком расплывчатая формулировка для того, чтобы требовать от граждан ношение масок, да еще и нести финансовые расходы на их приобретение.
Наконец, на практике невозможно проверить, не снял ли гражданин маску на одну минуту, чтобы подышать воздухом или даже поправить ее или прочистить нос. Соответственно, открываются огромные возможности для злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов, для задержания с целью предоставления отчетности («палочная система»), для вымогательства взяток.