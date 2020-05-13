Москва, , 10:00 — REGNUM Штрафы за нарушение так называемого «масочного режима» в Москве являются незаконной мерой воздействия. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Илья Рейзер.

Напомним, с 12 мая в Москве, а также в ряде других регионов Российской Федерации, начал действовать так называемый «масочный режим». За отсутствие маски в общественном месте граждан обещают привлекать к административной ответственности: сначала это будут предупреждения, а затем и штрафы. По мнению Рейзера, последняя мера является незаконной.

«Во-первых, административная ответственность за отсутствие маски или отказ от ее ношения не предусмотрена ни одним законом или кодексом Российской Федерации. Обязательными к исполнению являются нормы Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях и т.д., без внесения изменений в КоАП РФ ответственность за отсутствие маски наступать не может. В КоАП РФ штрафы не прописаны, указ мэра Москвы прямо противоречит постановлению правительства», — отметил адвокат.

Во-вторых, подчеркнул он, в России, не введен режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Режим повышенной готовности — слишком расплывчатая формулировка для того, чтобы требовать от граждан ношение масок, да еще и нести финансовые расходы на их приобретение.

«В-третьих, прежде чем требовать обязательное ношение маски, государству или региону необходимо обеспечить бесперебойное и бесплатное снабжение масками всех без исключения граждан. В противном случае гражданин имеет все основания утверждать, что у него в семейном бюджете не предусмотрены средства на приобретение маски», — пояснил Рейзер.

Наконец, на практике невозможно проверить, не снял ли гражданин маску на одну минуту, чтобы подышать воздухом или даже поправить ее или прочистить нос. Соответственно, открываются огромные возможности для злоупотребления со стороны сотрудников правоохранительных органов, для задержания с целью предоставления отчетности («палочная система»), для вымогательства взяток.

«На мой взгляд, привлеченным к административной ответственности за отсутствие масок гражданам будет достаточно легко оспорить действия правоохранителей в судебном порядке. Главное — заручиться поддержкой квалифицированного специалиста — адвоката, способного выстроить эффективную линию защиты», — подчеркнул Рейзер.