Стокгольм, , 11:05 — REGNUM Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое является главным государственным органов контроля над эпидемиологической ситуации в стране, в ходе общения с журналистами во время очередной ежедневной пресс-конференции поделились статистикой по распространению коронавирусной инфекции в обществе. Об этом 12 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Выяснилось, что сотни медиков в стране являются инфицированными вирусом, что делает шведские больницы небезопасными, превращая их в хабы или кластеры заражения.

Напомним, что согласно последнему обновлению, в общей сложности от COVID-19 в Швеции скончались 3 313 человека. Вирус был выявлен у 27 272 человек.

На графике, который доступен в представленном властями отчете, видно, каких показателей распространения достигла коронавирусная инфекция в Швеции. На нем была специально отмечена та часть столбцов инфицированных, которая показывает количество зараженных медиков от общего числа инфицированных по стране. Сейчас число зараженных медработников по-прежнему больше 1 000 человек.