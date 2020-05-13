Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM Число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Индии за минувшие сутки составило более 3,5 тысяч человек. Это следует 13 мая из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Таким образом общее число инфицированных коронавирусом в стране составляет 74 281 человек.

Также уточняется, что за этот же период в стране от нового заболевания умерло 122 пациента, из-за чего их общее число стало 2 415, и 1 931 вылечились — общее число 24 386 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине выявили 402 новых случая заражения коронавирусом.