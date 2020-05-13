Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Ранее правительство Швеции выступило с инициативой снизить 18-летнюю возрастную границу для «коррекции пола» до 15 лет, при достижении которых гражданин может «откорректировать» свой пол или попросту — сменить его. Однако теперь Государственное управление социальной защиты населения Швеции ответило отказом на подобные предложения шведских властей. Об этом 12 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что в 2018 году правительство Швеции предложило новый законопроект, который разрешил бы «коррекцию пола с помощью абдоминальной хирургии» с 15 лет. При этом оговаривалось, что это «право» подростки могут осуществлять даже без разрешения своего законного опекуна.

Затем Государственное управление социальной защиты населения Швеции одобрило эту инициативу правительства, за что подверглось жесточайшей критике со стороны граждан, которые не готовы терпеть подобные эксперименты над детьми.

Но теперь после обзора соответствующей комиссии в ведомстве развернули свою изначальную позицию на 180 градусов. В частности, было заявлено, что процедура смены пола необратимая, поэтому лицо, ее совершающее, должно серьезно подумать, прежде чем идти на подобные меры.

Таким образом, было решено отклонить решение правительства и оставить 18-летнюю возрастную границу для такой процедуры.