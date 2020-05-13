Ташкент, , 09:55 — REGNUM День памяти и почестей в Узбекистане, который отмечается 9 мая, предложили переименовать на День Победы и памяти. Это следует из петиции на портале коллективных обращений Mening fikrim.

Автор петиции отмечает, что в стране наблюдаются позитивные изменения, связанные с празднованием 9 мая. В частности, восстановлено название Дворца искусств «Дружбы народов», а также возвращен памятник семье Шамахмудовых.

«В последние годы в стране изменилось отношение к празднованию 9 Мая: он стал Днем Победы», — говорится в обращении.

Напомним, 9 мая в Ташкенте открыли новый Парк Победы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу «Ода стойкости».

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