Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM В Екатеринбурге санврачи и полиция ищут местного жителя, который сбежал с изоляции, несмотря на выявленный коронавирус. Информацию о поисках корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в оперативном регштабе.

О побеге мужчины сперва заявили местные журналисты. В штабе указали, что к поиску сбежавшего уже подключили полицейских.

«Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в органы внутренних дел переданы материалы о нарушении режима изоляции одним из жителей Свердловской области, ранее получившим предписание санитарных врачей», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сбежал пациент ЦГБ № 1, у которого выявили коронавирус. Сбежавшего нашли по горячим следам.

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