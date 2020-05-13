Париж, , 09:53 — REGNUM Если музеи Лувр, Орсе останутся закрытыми, другие музеи и памятники во Франции более скромных размеров уже рассматривают возможность открытия своих дверей для посетителей, передает BFM TV.

«Маленькие музеи могут открыться с 11 мая», — заявил министр культуры Франк Ристер.

Известно, что не очень точное определение «маленькие музеи», данное исполнительной властью, поставило многих городских чиновников и директоров музеев в замешательство.

Музей Ingres-Bourdelle в Монтобане готовится принять посетителей в выходные с 16 мая.

В Центре национальных памятников, который управляет более чем сотней музеев и памятников, заявили о начале открытия с начала июня до середины июля.

Ожидается, что многие музеи Парижа откроются 16 июня.

«Убытки, связанные с кризисом, составляют 12 миллионов евро», — заявила Дельфина Леви, директор Paris-Museums, учреждения, которое объединяет музеи Парижа, отметив, что с 2013 года «удалось увеличить самофинансирование с 16 до 23%».

Как сообщало ИА REGNUM, пляжи на французском побережье могут быть вновь открыты в эти выходные для прогулок и занятий спортом.

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