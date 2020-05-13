Иркутск, , 09:52 — REGNUM За время работы сотрудники Иркутской городской больницы № 8 взяли более 1000 анализов на COVID-19, пять из них оказались положительными. Об этом сообщает сегодня, 13 мая, оперативный штаб региона, информируя об особом режиме работы поликлинической службы:

«Две бригады медсестер посменно и без выходных объезжают дома жителей Ново-Ленино, забирают анализы на коронавирусную инфекцию у тех, кто находится на самоизоляции по контакту или прибыл из других регионов и стран. Бригады обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты», — рассказала завотделением медицинской профилактики Елена Крылова.

Медсестры работают в специальных комбинезонах, респираторах, поверх которых при контакте с пациентом надевается еще и медицинская одноразовая маска, в защитных экранах. Обязательны две пары перчаток и две пары бахил. После каждого визита перчатки и бахилы меняются, комбинезон обрабатывается антисептиком, сказано в официальном сообщении. Также известно, что, возвращаясь на работу, медики снимают костюмы в специально отведенном месте на улице и передают их на обработку и утилизацию в окно.

В Иркутской области продолжает шириться круг выявленных носителей коронавируса. По данным оперативного штаба региона, на утро 13 мая общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет 380.

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