Стокгольм, , 09:56 — REGNUM Совсем недавно в своих статьях шведские СМИ утверждали, что Майкл Райан, исполнительный директор Программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, «приветствовал» стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом. Однако оказалось, что Райан, напротив, очень сильно критикует действия Швеции. Он заявил, что гипотеза «стадного иммунитета» пока не имеет научного обоснования. Об этом 13 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

«Люди — это не стадо. Я думаю, мы должны быть очень осторожными при использовании таких терминов», — заявил Райан.

Издание Business Insider описала развитие событий вокруг действия шведских властей как «плохо скрытую» атаку на стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом. Сам Майкл Райан, прокомментировал гипотезу «стадного иммунитета» следующим образом:

«Эта идея о том, что если страны своими вялыми действиями ничего делать не будут, то они внезапно, волшебным образом достигнут какого-то стадного иммунитета, даже если им в результате придется потерять стариков. Это очень опасный расчет», — рассказал Райан в беседе с журналистами.