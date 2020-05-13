Анкара, , 09:52 — REGNUM Правительство Турции предоставило гуманитарную помощь 500 семьям в Сомали. Об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, сотрудники Агентства по сотрудничеству и координации Турции распространили среди жителей продовольственные пакеты, включающие рис, муку, макаронные изделия, сахар и масло.

Помощь была приурочена к священному для мусульман празднику, месяцу Рамадан. Поддержка была оказана семьям, которые вынуждены были покинуть свои дома и поселиться в лагерях для беженцев.

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