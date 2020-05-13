Кемерово, , 09:47 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил об акции «Вахта Победы — Кузбасс» в рамках Года памяти и славы. Акция продлится до конца 2020 года. Её цель — сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Подвиги наших предков во время Великой Отечественной войны должны быть примером и сегодня, — сказал глава Кузбасса. — Сохранить пронесённую сквозь годы память и дать людям возможность поделиться историей своей семьи — главная задача региональной акции «Вахта Победы».

Акция начнётся со сбора историй и портретов родственников жителей Кузбасса, участвовавших в Великой Отечественной войне. На следующем этапе участники разместят портреты Героя семьи на своём рабочем месте, автомобиле или на одежде.