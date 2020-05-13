Сеул, , 09:45 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, с 7 по 12 мая в окрестностях уезда Ёнчхон и города Пхочхон провинции Кёнгидо, а также уездов Хвачхон и Косон провинции Канвондо были обнаружены восемь туш кабанов.

Отмечается, что это 241 случай обнаружения трупов диких животных в окрестностях уезда Ёнчхон, 235 случай — в окрестностях уезда Хвачхон, третий случай — в окрестностях города Пхочхон и четвертый случай — в окрестностях уезда Косон. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до 612.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.