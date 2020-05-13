Киев, , 09:43 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 402 новых случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составило 16 425, сообщил 13 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, всего выздоровело 3716 пациентов, 439 случаев оказались смертельными. Лидерами по числу выявленных случаев заражения остаются Черновицкая область и Киев — 2444 и 1960 случаев соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорты Черновцов и Киева включены в число наиболее опасных в плане заражения коронавирусом.

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