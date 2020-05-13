Москва, , 09:38 — REGNUM Перенесённая беременной женщиной коронавирусная инфекция может отразится как на здоровье самой будущей матери, так и её ребенка. Об этом сообщила врач-педиатр, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая. Комментарии медика опубликованы на сайте Роскачества 12 мая.

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Она отметила, что на сегодняшний день «нет официальной статистики о количестве заражений новым типом коронавируса среди беременных женщин. Также отсутствуют доказательства того, что беременные женщины чаще заражаются SARS-CoV-2. Однако будущим матерям на фоне пандемии необходимо особенно внимательно заботится о своём здоровье.

«Женщина в ожидании родов ­ — это бомба замедленного действия. Ни один врач не сможет предсказать, как поведёт себя организм. Кроме того, не надо забывать, что беременная женщина — это не один пациент, а два. И любая ОРВИ, не говоря уже о коронавирусе, может вызвать серьёзные осложнения», — подчеркнула Буцкая.

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Так, в первом триместре вирус, перенесённый вынашивающей ребёнка женщиной, может повлиять на рост плода, во втором ­—вызвать замедление развития ребёнка, в третьем — стать причиной преждевременных родов со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью.

Также врач отметила, что до сих пор нет ни одного подтверждённого случая появления ребёнка на свет уже с коронавирусной инфекцией.

«Но есть случаи, и их достаточно много, когда дети заражались в родильном зале или роддоме», — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ на конец апреля, в России не было выявлено ни одного новорождённого ребёнка с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что среди беременных женщин инфекция наблюдается, но «распространена незначительно».

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