Тула, , 09:33 — REGNUM Тульские студенты активно включились в помощь пожилым людям, остающимся на самоизоляции из-за коронавируса, сообщает ИА REGNUM.

Волонтёры принимают звонки на горячей линии, а также доставляют заказы пенсионерам на дом. В ряды добровольцев встала и студентка Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, победительница первой волны конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» Надежда Сидорова.

«Пандемия и самоизоляция — казалось бы, эти два понятия должны оттолкнуть людей друг от друга. Но возникшие сложности, напротив, вызвали настоящий подъем добровольческого движения в стране. Благодарные улыбки людей, которым я помогаю купить продукты, получить лекарства или вынести мусор, мотивируют меня продолжать свою деятельность», — цитирует Надежду Сидорову портал Профстажировки.рф.

«В проекте #Мывместе у меня есть возможность побыть волонтером в разных ролях. Я принимаю звонки на горячей линии волонтерского центра, а в свободное время помогаю в рамках адресной помощи пожилым людям. Я верю, что вскоре период пандемии закончится, и мы вместе с другими волонтерами будем вспоминать моменты нашей работы», — рассказала Надежда Сидорова.

Проект #Мывместе реализуется во всех регионах России. Его цель — оказание помощи людям старше 65 лет, которые должны оставаться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В проекте участвуют тысячи волонтёров — они принимают заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости, лекарств и привозят их на дом со всеми мерами предосторожности.