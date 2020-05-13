Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM В Екатеринбурге напавший на полицейских нарушитель самоизоляции стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления СКР.

Дело заведено по факту нападения на стражей порядка и их оскорбления. Объектом внимания следователей стал гражданин 1980 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл на улице Кузнецова. Компания распивала алкоголь во дворе. Полицейские подошли потребовали предъявить документы. Один из граждан отреагировал агрессивно: оскорблял полицейских и напал на них. Его задержали.

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