Париж, , 09:21 — REGNUM Согласно опросу агентства здравоохранения Франции, более четверти курильщиков в стране во время изоляции курили больше, в то время как почти четверть потребителей алкоголя заявили, что во время изоляции пили меньше, сообщает Le Figaro.

Скука, недостаток активности, стресс — это основные причины, которые курильщики или потребители алкоголя упоминали, говоря о росте потребления.

По данным исследования, 27% опрошенных курильщиков говорят, что они увеличили потребление табака во время изоляции, более половины (55%) считают его стабильным, а 19% заявили, что стали курить меньше. В среднем заядлые курильщики во Франции выкуривали 5 сигарет в день.

При этом только 11% опрошенных заявили об увеличении потребления алкоголя во время изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, пляжи на французском побережье могут быть вновь открыты в эти выходные для прогулок и занятий спортом.

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