Избербаш, Дагестан, , 09:26 — REGNUM Муфтият Дагестана предоставил здание медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение) в Избербаше для размещения врачей, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией. Здание расположено рядом с центральной Джума-мечетью города, в настоящее время занятия в учреждении не проводятся, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе религиозной организации.

Отмечается, что заместитель муфтия республики Абдулла Салимов выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку медработникам, пациентам и волонтерам. Кроме того, полпред муфтията в центральном территориальном округе Дагестана Мурад Исмаилов взял на себя обязательство обеспечивать продуктами питания размещенных в медресе медиков.

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Напомним, ранее муфтият Дагестана сообщил о предоставлении здания медресе в селе Унцукуль в Унцукульском районе республики центральной районной больнице для размещения пациентов с COVID-19. В этом учреждении занятия также временно не проводятся.