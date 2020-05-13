Вашингтон, , 09:18 — REGNUM В США число смертей от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, к началу августа может достичь 147 тыс. Соответствующий прогноз дали специалисты Института медицинских показателей.

Так, по их данным, на 4 августа число умерших пациентов с COVID-19 достигнет 147 040. В этот день скончаются 108 пациентов, что станет самым низким показателем с 22 марта, прогнозируют эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Соединенных Штатах выявлено 1,3 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 82 тыс. человек, выздоровели — 230 тыс.

Всего в мире выявлено 4,2 млн случаев заражения, скончались — 291 тыс., выздоровели — 1,4 млн.

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