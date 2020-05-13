Нальчик, , 09:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии две женщины родили здоровых детей, при этом у самих рожениц был зафиксирован коронавирус. Об этом сообщила помощник главы минздрава республики Лилия Шомахова.

По ее словам, один из малышей после двухнедельного карантина выписан домой, вторая девочка пока находится под наблюдением врачей в отдельном боксе, пишет ТАСС. Новорожденную выпишут также после двухнедельного карантина. При этом их мамы выписываются из больницы после того, как их тесты на коронавирус станут отрицательными.

По словам Шомаховой, все беременные с подозрением на коронавирусную инфекцию поступают в роддом Межрайонной многопрофильной больницы. Если инфекция подтверждена, то их госпитализируют в роддом ЦРБ Прохладненской клинической больницы. В настоящее время коронавирус выявлен у 20 будущих матерей, все они переносят заболевание в легкой форме.