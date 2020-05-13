Гонконг, Китай, , 09:09 — REGNUM Новый случай местного заражений коронавирусной инфекцией впервые за 23 последних дня зафиксирован на территории Гонконга. Об этом 13 мая сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, наличие нового коронавируса в организме было подтверждено тестом у 66-летней жительницы Гонконга, не выезжавшей за границу в течение последнего времени.

Также медиками были изолированы восемь родственников заразившейся, и у части из них уже проявились симптомы нового заболевания.

При этом местные медики пока не дают своего официального комментария на данную тему и, как ожидается, позднее сделают это на пресс-конференции.

Отметим, до данного случая в Гонконге в течение 23 дней не было выявлено ни одного случая инфицирования новым вирусом, кроме завозных из заграницы случаев.