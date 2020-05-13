Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве более 380 волонтёров-медиков помогают врачам в медицинских учреждениях, где проходят лечение больные с коронавирусом, передаёт 13 мая корреспондент ИА REGNUM.

Добровольцы задействованы в 16 больницах и поликлиниках.

В Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России волонтёры запустили акцию «Добрые бейджи». Они прикрепляют на костюмы, защитные маски и бейджи свои фотографии, чтобы пациенты могли увидеть, кто за ними ухаживает.