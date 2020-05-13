Владивосток, , 09:22 — REGNUM В Приморье полиция установила факт распространения фейковой новости, касающейся коронавируса, устанавливают личность автора аудиосообщения, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.

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В распространенном аудиосообщении говорилось, что врачи Находкинской городской больницы покинули рабочие места, а на их место прибыли другие, которые за деньги ставят всем умершим пациентам диагноз «коронавирус».

"Установлено, что информация не соответствует действительности и носит фейковый характер», — пояснили в МВД.

За подобные новости, которые не соответствуют действительности, предусматривается ответственность в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, разместившего в сети фейковое видео о мерах противодействия распространению коронавируса в островном регионе.