Абакан, , 09:07 — REGNUM Продукты, собранные в рамках акции «Тележка добра», нуждающимся жителям Хакасии 13 мая передадут активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщили организаторы акции.

В магазинах Абакана участники акции установили специальные тележки, куда любой желающий может поместить продукты. После этого активисты ОНФ их фасуют и развозят пожилым и малообеспеченным жителям. Ближайший день, когда активисты доставят продукты жителям, — 13 мая.

Инициатором благотворительной акции «Тележка добра» стало региональное отделение ОНФ. Активисты составили список адресов, которых насчитывается уже 7000. Продукты из тележек они стараются разнести по каждому из адресов.