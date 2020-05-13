Москва, , 09:02 — REGNUM В России зафиксировано снижение количества разводов. По данным Минюста РФ, за первые три месяца 2020 года этот показатель снизился на на 5,2 тысячи. Так, если годом ранее было оформлено 147,8 тыс. расторжений брака, то за январь-март текущего года 142,6 тысячи.

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При этом за отчётный период также сократилось и число регистраций браков (на 3,8 тысячи) — 157,1 тыс. актов о заключении брака против 160,9 тыс. в первом квартале 2019 года.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила снижение числа разводов крисизом.

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«В кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот», — заявила RT Волынец.

Ещё одна причина — беспрецедентные меры поддержки семьи, о которых в ходе послания к Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин.

«Важно сейчас создать все условия, чтобы эта тенденция сохранилась», — считает глава комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году жители России чаще регистрировали браки и реже разводились. За год заключено 917 тыс. браков, что на 24 тыс. больше чем в 2018 году. Количество разводов снизилось до 528 тыс. (на 56 тыс. меньше). Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва — почти 80 тыс. При этом число разводов выросло в Подмосковье, Краснодарском крае, Удмуртии, Карелии и Чечне.