Оренбург, , 09:00 — REGNUM В Оренбургской области в первом квартале 2020 года среди выявленных поддельных банкнот более 80% составляют купюры номиналом 5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центробанка России.

В январе-марте в банках выявлено и изъято из оборота 48 фальшивых денежных знаков на сумму 206 тыс. рублей. Львиная доля подделок приходится на банкноты номиналом 5 тыс. рублей — 39 штук. Стоит отметить, что за первый квартал 2019 года была выявлена 31 поддельная купюра.

Также в первом квартале 2020 года обнаружено семь фальшивых тысячных купюр и две двухтысячных.

В Оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России отметили, что в 2019 году запущено дистанционное обучение кассиров, работающих в сфере розничной торговли. Это сделано, чтобы снизить риск попадания поддельных банкнот в наличное денежное обращение.