Новосибирск, , 08:57 — REGNUM Пик развития эпидемии COVID-19 в Новосибирской области придётся на 14−16 мая, затем она «вступит в фазу плато». Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на прогноз руководителя проектного офиса в части математического моделирования от Уфимского авиационного технического университета (УГАТУ) Ирина Лакман.«По данным исследования, анализ ситуации в Новосибирской области показывает, что динамика ежедневной регистрации новых случаев инфицирования коронавирусом выглядит достаточно типично, как и для многих регионов России», — уточняет СМИ. По данным исследования, эпидемия в Новосибирской области ещё находится в стадии экспоненциального роста и пока скорость её роста выше, чем скорость выздоровления. Но число вылечившихся подчиняется экспоненциальной тенденции, что вселяет определённый оптимизм.