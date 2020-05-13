Новосибирск, 13 мая 2020, 08:57 — REGNUM Пик развития эпидемии COVID-19 в Новосибирской области придётся на 14−16 мая, затем она «вступит в фазу плато». Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на прогноз руководителя проектного офиса в части математического моделирования от Уфимского авиационного технического университета (УГАТУ) Ирина Лакман.«По данным исследования, анализ ситуации в Новосибирской области показывает, что динамика ежедневной регистрации новых случаев инфицирования коронавирусом выглядит достаточно типично, как и для многих регионов России», — уточняет СМИ. По данным исследования, эпидемия в Новосибирской области ещё находится в стадии экспоненциального роста и пока скорость её роста выше, чем скорость выздоровления. Но число вылечившихся подчиняется экспоненциальной тенденции, что вселяет определённый оптимизм.
«Лесные пожары — 2020»
Спрогнозирован пик развития эпидемии коронавируса в Новосибирской области
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.