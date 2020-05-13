Уфа, , 08:55 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве своей приятельницы в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета республики.

По версии следствия, трагедия произошла 2 мая текущего года на заброшенном хлебоприемном предприятии в селе Акъяр. Подозреваемый житель Хайбуллинского района 52-х лет и две женщины распивали там алкогольные напитки.

Следователи считают, что в это время между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил несколько раз потерпевшую по голове. Вторая женщина убежала.

Тело погибшей женщины нашли 6 мая. Вскоре следователи установили и личность предполагаемого убийцы. Мужчина был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийство. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое челябинцев отданы под суд за убийство