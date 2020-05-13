Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Свердловской области полицейские составили 5775 протоколов на нарушителей режима «самоизоляции» в последние дни майских праздников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Указанное количество протоколов о правонарушениях выписали в период с 9 по 11 мая 2020 года.

Только в Екатеринбурге местные полицейские провели с жителями около 20 тысяч профилактических бесед о важности соблюдения «самоизоляции» и ношения масок. В штабе подчёркивают: полицейские составляли протоколы только в качестве крайней меры.

Как сообщало ИА REGNUM, из режима «самоизоляции» в Свердловской области будут поэтапно выходить. Нынешние ограничения действуют до 18 мая 2020 года.

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